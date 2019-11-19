Сотрудник нацбезопасности США Видман утверждает, что власти Украины трижды предлагали ему должность министра обороны

Об этом офицер американской армии рассказал на слушаниях в конгрессе по импичменту Дональда Трампа. По словам Видмана, имеющего украинское происхождение, предложения он получил во время поездки на церемонию инаугурации Владимира Зеленского в составе украинской делегации. Их сделал занимавший на тот момент должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Видман, как он заявил, «немедленно» отказывался, а по прибытии в США доложил о случившемся руководству.