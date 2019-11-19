Сотрудник нацбезопасности США Видман утверждает, что власти Украины трижды предлагали ему должность министра обороны

Об этом офицер американской армии рассказал на слушаниях в конгрессе по импичменту Дональда Трампа. По словам Видмана, имеющего украинское происхождение, предложения он получил во время поездки на церемонию инаугурации Владимира Зеленского в составе украинской делегации. Их сделал занимавший на тот момент должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Видман, как он заявил, «немедленно» отказывался, а по прибытии в США доложил о случившемся руководству.
2019-11-19T23:03:00+03:00
2019-11-19T23:06:01+03:00
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23:03, 19 ноября 2019
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