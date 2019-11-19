В руководстве ФСИН пока не видели рапорт об увольнении замглавы службы Валерия Максименко

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. О том, что Максименко попросил об отставке, сообщил накануне «Интерфаксу» правозащитник и бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Он отметил, что замдиректора ФСИН написал заявление по собственному желанию.

Он выразил надежду, что курс на открытость ФСИН, который взял в своей работе Максименко, будет продолжен.

О возможном увольнении замглавы ФСИН стало известно спустя три дня после его заявления о том, что ему стыдно комментировать происходящее в некоторых колониях, и поэтому теперь журналистам за официальной позицией ведомства следует обращаться в пресс-службу.