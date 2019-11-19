Пассажирам авиакомпаний могут разрешить доплачивать за небольшой перевес питомцев, если они хотят взять их на борт

Минтранс готов рассмотреть такое предложение Общероссийского объединения пассажиров, сообщил замглавы ведомства Александр Юрчик.

Председатель Межрегиональной общественной организации «Альянс Защитников Животных» Юрий Корецких приветствует намерение министерства пойти навстречу хозяевам домашних питомцев, однако полагает, что здесь важно соблюсти баланс, чтобы было удобно и животным, и людям.

Подготовить предложение об изменении правил перевозки животных в салоне самолета Минтранс решил после инцидента на рейсе «Аэрофлота». На прошлой неделе авиакомпания объявила об исключении из программы лояльности со списанием всех накопленных миль пассажира, который взял в салон кота, чей вес превышал установленные нормы.