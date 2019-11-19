Горкомитет чемпионата мира по футболу 2022-го года в Катаре зафрахтовал два круизных лайнера для болельщиков

Суда общей вместимостью 4 тысячи кают будут использоваться как плавучие отели. Их пришвартуют в порту Дохи, — сообщается на официальном сайте оргкомитета. В его руководстве выразили уверенность, что фанатов со всего мира заинтересует возможность пожить на круизном лайнере с потрясающим видом и быстрым доступом к стадионам и фан-зонам, — передает РИА Новости.
2019-11-19T22:30:00+03:00
2019-11-19T22:33:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 19 ноября 2019
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