Горкомитет чемпионата мира по футболу 2022-го года в Катаре зафрахтовал два круизных лайнера для болельщиков

Суда общей вместимостью 4 тысячи кают будут использоваться как плавучие отели. Их пришвартуют в порту Дохи, — сообщается на официальном сайте оргкомитета. В его руководстве выразили уверенность, что фанатов со всего мира заинтересует возможность пожить на круизном лайнере с потрясающим видом и быстрым доступом к стадионам и фан-зонам, — передает РИА Новости.