Настасьинский переулок в Москве могут назвать в честь Марка Захарова

Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов. По его словам, он поддержал обращение театра Ленком о том, чтобы одна из улиц была названа именем его художественного руководителя. Конкретную улицу в театре не называют, но, по мнению Герасимова, Настасьинский переулок, расположенный неподалеку от театра, как раз для этого подходит. Герасимов добавил, что актеры Ленкома подали столичным властям обращение с просьбой присвоить театру имя Марка Захарова.
2019-11-19T22:30:00+03:00
2019-11-19T22:33:23+03:00
https://echo.msk.ru/news/2540257-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:30, 19 ноября 2019
Загрузка комментариев...