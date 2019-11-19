Настасьинский переулок в Москве могут назвать в честь Марка Захарова

Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов. По его словам, он поддержал обращение театра Ленком о том, чтобы одна из улиц была названа именем его художественного руководителя. Конкретную улицу в театре не называют, но, по мнению Герасимова, Настасьинский переулок, расположенный неподалеку от театра, как раз для этого подходит. Герасимов добавил, что актеры Ленкома подали столичным властям обращение с просьбой присвоить театру имя Марка Захарова.