Медведев: Россия и Белоруссия не смогли снять все спорные вопросы по дальнейшей интеграции

Россия и Белоруссия не смогли снять все спорные вопросы по дальнейшей интеграции. Это признал премьер Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой. По его словам, некоторые серьезные разногласия могут быть урегулированы только в формате переговоров президентов двух стран.
2019-11-19T22:30:00+03:00
2019-11-19T22:32:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 19 ноября 2019
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