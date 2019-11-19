Медведев: Россия и Белоруссия не смогли снять все спорные вопросы по дальнейшей интеграции

Россия и Белоруссия не смогли снять все спорные вопросы по дальнейшей интеграции. Это признал премьер Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой. По его словам, некоторые серьезные разногласия могут быть урегулированы только в формате переговоров президентов двух стран.