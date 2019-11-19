Международный суд ООН в Гааге потребовал от России к 8 декабря подготовить документы по иску Украины

Об этом сообщается на сайте суда. Киев обратился в суд в январе 2017-ого года, обвинив Москву в нарушении международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Украинская сторона утверждает, что Россия поставляет тяжелые вооружения, средства и людей нелегально вооруженным группировкам в Донбассе. Кроме того, Украина заявляет, что крымские татары и украинцы имеют уязвимое положение в Крыму. Суд в Гааге отклонил возражения России о приемлемости иска и признал свою юрисдикцию в этом разбирательстве.