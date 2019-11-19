The Moscow Times: Африканские частные военные компании теряют контракты из-за «ЧВК Вагнера»

Африканские частные военные компании теряют контракты из-за «ЧВК Вагнера». В частности, конкуренция развернулась из-за работы в Мозамбике, пишет издание The Moscow Times.

«ЧВК Вагнера» выигрывает контракты в Африке благодаря более низким ценам на свои услуги, утверждают представители нескольких конкурирующих компаний. Глава фирмы OAM Джон Гартнер признает, что не может соперничать с условиями, которые готова предложить российская ЧВК. При этом в беседе с The Moscow Times он выразил сомнение в том, что «Вагнер» сможет эффективно действовать в Мозамбике, где компания недавно выиграла контракт. По утверждению Гартнера, российским наемникам недостает знания местности и местных политических реалий.

Источники издания утверждают, что у «ЧВК Вагнера» уже возникли проблемы, и после нескольких неудачных операций выросла напряженность между россиянами и правительственными силами Мозамбика. Между тем, в конце октября местные СМИ сообщали о гибели пяти бойцов ЧВК, но представители российского посольства в этой стране сообщили, что им ничего об этом неизвестно.

По данным Bloomberg, бойцы «ЧВК Вагнера» в Мозамбике оказывают поддержку правительству страны в борьбе с исламистским подпольем.