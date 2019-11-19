Пассажирам авиакомпаний могут разрешить доплачивать за небольшой перевес питомцев, если они хотят взять их на борт

Пассажирам авиакомпаний могут разрешить доплачивать за небольшой перевес домашних питомцев, если они хотят взять их на борт. Минтранс готов рассмотреть такое предложение Общероссийского объединения пассажиров. Об этом сообщил в кулуарах форума «Транспорт России» замглавы Минтранса Александр Юрчик. Он отметил, что ведомство постарается найти решение, которое не пойдет в ущерб ни животным, ни безопасности полетов. Подготовить предложение об изменении правил перевозки животных в салоне самолета Минтранс решил после инцидента с подменой кота на рейсе «Аэрофлота». На прошлой неделе авиакомпания объявила об исключении из программы лояльности со списанием всех накопленных миль пассажира, который взял в салон кота, несмотря на превышение его веса установленным нормам.

Возможное изменение правил провоза животных в самолете должно быть комфортным как для них, так и для пассажиров. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель межрегиональной общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких. «Правила провозки животных нужно доработать и пересмотреть. Но тут важно соблюсти баланс, чтобы и людям, и животным было комфортно ехать», — сказал он.