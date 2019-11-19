Хорошевский суд Москвы отменил решение о первом штрафе в России по закону о фейковых новостях

Хорошевский суд Москвы отменил решение о первом штрафе в России в отношении информационного ресурса по закону о фейковых новостях и направил дело на новое рассмотрение. Речь идет об издательском доме «Момент истины», который был оштрафован на 200 тысяч рублей, рассказал «Эху Москвы» ведущий «Момента истины» и адвокат Федор Трусов.

Издательский дом «Момент истины» был оштрафован за видеоролики, размещенные на Youtube, и гиперссылки на них. Один из этих роликов был посвящен протестным акциям в Москве и назывался: «Срочно! В России готовит революцию Майдан».