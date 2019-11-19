Минюст счел преувеличенной проблему домашнего насилия в России

Минюст назвал преувеличенными масштабы проблемы домашнего насилия. Жалобы россиянок в международные институты в министерстве считают попыткой «подорвать правовые механизмы». Более того, представители министерства уверены, что мужчины страдают от дискриминации сильнее женщин, поскольку находятся в меньшинстве и от них не ждут просьб о защите от жестокого обращения.

Минюст выступил непрофессионально и одиозно, в том числе и в отношении насилия в отношении мужчин, считает соавтор законопроекта о профилактике бытового насилия и сооснователь проекта «Ты не одна» Алена Попова.

В России был разработан законопроект о домашнем насилии, который, в частности, позволяет запретить преследователю приближаться к своей жертве. Ранее стало известно, что авторы документа обратились в силовые структуры из-за угроз в соцсетях.