Госдума предлагает ввести минимальную розничную цену на сигареты в размере чуть более 86 рублей за пачку

Поправки планируется внести в Налоговый кодекс. Авторы проекта указывают, что рынок активно насыщается нелегальной продукцией по заниженным ценам. Например, средняя стоимость легальной пачки сигарет в России составляет примерно 115 рублей. Нелегальные продаются в районе 50. По данным аналитического агентства «Кантар», доля нелегальных сигарет на российском рынке растет. В первом квартале этого года она составила более 10% против почти 8 годом ранее.
2019-11-19T21:30:00+03:00
2019-11-19T21:32:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 19 ноября 2019
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