Защита сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве их отца, просит о суде присяжных

Об этом сообщил «Эху Москвы» адвокат одной из девушек Алексей Липцер. По его словам, он подал ходатайство о прекращении уголовного дела. В случае отказа, просит о процессе с участием присяжных. Как пишет «Коммерсантъ», аналогичные ходатайства подадут адвокаты двух других сестер. Сегодня Следственный комитет завершил расследование резонансного убийства.