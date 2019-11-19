Защита сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве их отца, просит о суде присяжных

Об этом сообщил «Эху Москвы» адвокат одной из девушек Алексей Липцер. По его словам, он подал ходатайство о прекращении уголовного дела. В случае отказа, просит о процессе с участием присяжных. Как пишет «Коммерсантъ», аналогичные ходатайства подадут адвокаты двух других сестер. Сегодня Следственный комитет завершил расследование резонансного убийства.
2019-11-19T21:30:00+03:00
2019-11-19T21:32:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:30, 19 ноября 2019
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