The Moscow Times: Тела первых погибших в Мозамбике бойцов ЧВК «Вагнер» доставлены во Владимирскую область

Тела первых погибших в Мозамбике бойцов ЧВК «Вагнер» доставлены во Владимирскую область. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на атамана казачьего общества Ховрино Евгения Шабаева, связанного с российскими наемниками. По его словам, семьям убитых предоставлены внушительные денежные компенсации в обмен на молчание. Сколько погибших доставили на родину и их имена – он не уточнил. Издание также сообщает со ссылкой на источники в африканских частных военных компаниях, что местные ЧВК несут убытки из-за «Вагнера». Так они проиграли контракты на работу в Мозамбике. Одной из причин стали низкие цены на услуги россиян.
2019-11-19T21:30:00+03:00
2019-11-19T21:30:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 19 ноября 2019
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