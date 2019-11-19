В Лондоне простились с известным советским диссидентом, писателем и публицистом Владимиром Буковским

Он похоронен на историческом кладбище «Хайгейт». По желанию родственников, этому предшествовала православная панихида. На церемонии присутствовала делегация Польши. Ее представитель зачитал прощальную речь премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Также выступил бывший узник советских лагерей Мустафа Джамилев, чеченский мигрант Ахмед Закаев, бывшие диссиденты и представители белорусской оппозиции, представители молдавских и румынских ассоциаций, британских университетских кругов и советская миграция в Лондоне, — передает «Радио Свобода». Буковский скончался 27 октября в Кембридже на 77 году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ.