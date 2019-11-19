The Moscow Times: Африканские ЧВК теряют контракты из-за ЧВК Вагнера, которую связывают с Евгением Пригожиным

Африканские частные военные компании теряют контракты из-за российской ЧВК Вагнера, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом пишет издание The Moscow Times со ссылкой на источники. В частности, один из них рассказал, что правительство Мозамбика попросило помощи в борьбе с исламистскими группировками на севере страны у местной ЧВК, но затем передала контракт российской компании. Собеседники издания отмечают, что местные наемники лучше бы справились с заданием, но россиянам удалось добиться сделки из-за связей с политической верхушкой страны и российской поддержки правящего режима. Кроме того, власти Мозамбика сделали такой выбор из-за низких цен на услуги россиян.