Сбербанк согласился продать Яндексу «Золотую акцию» по номинальной стоимости в 1 евро

Такое решение приняло сегодня правление кредитной организации. С просьбой к ней обратилась накануне головная компания Яндекса, зарегистрированная в Нидерландах. В дальнейшем акцию планируется передать «Фонду общественных интересов». «Золотая акция» позволяет блокировать сделки по консолидации определенной доли компании в руках одного владельца.