Сбербанк согласился продать Яндексу «Золотую акцию» по номинальной стоимости в 1 евро

Такое решение приняло сегодня правление кредитной организации. С просьбой к ней обратилась накануне головная компания Яндекса, зарегистрированная в Нидерландах. В дальнейшем акцию планируется передать «Фонду общественных интересов». «Золотая акция» позволяет блокировать сделки по консолидации определенной доли компании в руках одного владельца.
2019-11-19T20:30:00+03:00
2019-11-19T20:32:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 19 ноября 2019
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