Минтранс в ближайшее время подготовит предложение о порядке перевозки животных в салоне самолета

Ведомство изучит необходимость изменения соответствующих правил. Такое решение принято после инцидента с подменой кота на рейсе «Аэрофлота», — сообщил замминистра транспорта Александр Юрчик. Он отметил, что эта ситуация сейчас внимательно изучается. Специалисты постараются найти такое решение, чтобы оно было не в ущерб безопасности полетов и приемлемо для любимых домашних питомцев. Он подчеркнул, что установить единые габариты для переносок животных – не выход из ситуации.
2019-11-19T20:30:00+03:00
2019-11-19T20:32:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 19 ноября 2019
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