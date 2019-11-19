Минтранс в ближайшее время подготовит предложение о порядке перевозки животных в салоне самолета

Ведомство изучит необходимость изменения соответствующих правил. Такое решение принято после инцидента с подменой кота на рейсе «Аэрофлота», — сообщил замминистра транспорта Александр Юрчик. Он отметил, что эта ситуация сейчас внимательно изучается. Специалисты постараются найти такое решение, чтобы оно было не в ущерб безопасности полетов и приемлемо для любимых домашних питомцев. Он подчеркнул, что установить единые габариты для переносок животных – не выход из ситуации.