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20:30, 19 ноября 2019

Госдума приняла в первом чтении законопроект о российском виноделии

По сути, он станет базовым для отрасли, — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что практически с нуля создается правовое регулирование отечественного производства вина. Проект был внесен в нижнюю палату в середине октября. В нем, в частности, даются определения 80 понятиям отрасли, в том числе вина, игристого вина и виноградосодержащего напитка. Также в документе зафиксировано, что отечественное вино должно содержать виноград, выращенный только на территории России.



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