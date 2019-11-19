Госдума приняла в первом чтении законопроект о российском виноделии

По сути, он станет базовым для отрасли, — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что практически с нуля создается правовое регулирование отечественного производства вина. Проект был внесен в нижнюю палату в середине октября. В нем, в частности, даются определения 80 понятиям отрасли, в том числе вина, игристого вина и виноградосодержащего напитка. Также в документе зафиксировано, что отечественное вино должно содержать виноград, выращенный только на территории России.