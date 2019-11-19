Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете продажи гаджетов без установленных российских программ

Документ предполагает, что с июля будущего года российский софт должен быть установлен на смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией подключения к интернету. Конкретный перечень устройств, подпадающих под действие закона, должно будет определить правительство. Авторы инициативы называют ее целью поддержку российских разработчиков. Критики законопроекта опасаются, что он замедлит развитие рынка приложений и гаджетов, повысит цены и создаст стимулы для переноса бизнеса за рубеж.



Обозреватель «Эха Москвы» Александр Плющев считает, что закон настолько расплывчато написано, что пока трудно говорить о том, каким образом он будет работать.

В случае принятия, закон вступит в силу с июля следующего года.