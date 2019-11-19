Российский Минюст исполнит решение ЕСПЧ в отношении Удальцова и Развозжаева только после вступления его в силу

Российский Минюст исполнит решение Европейского суда по правам человека в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева только после вступления его в силу. Вопрос об обжаловании постановления будет решен в установленный трехмесячный срок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Сегодня ЕСПЧ признал ответственность властей России и Украины в нарушении прав человека в отношении оппозиционеров по их жалобе на приговор по делу об организации беспорядков на «Болотной площади» в мае 2012 года. Согласно решению суда, российская сторона должна им выплатить в общей сложности 20 тысяч евро, украинская – еще 4 тысячи.