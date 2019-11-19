Уволенная за участие в конкурсе Playboy тюменская чиновница вынуждена продавать квартиру из-за долгов

После скандала, который разразился из-за откровенной фотосессии, сотрудницу областного правительства Анну Ануфриеву не берут на работу. Ей не хватает денег на оплату ипотеки. Об этом она написала в Инстаграме. Издание 72.ru ранее сообщало, что у девушки из-за обрушившейся на нее волны негатива начались проблемы со здоровьем, а ее отец перестал с ней общаться.