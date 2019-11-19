Уволенная за участие в конкурсе Playboy тюменская чиновница вынуждена продавать квартиру из-за долгов

После скандала, который разразился из-за откровенной фотосессии, сотрудницу областного правительства Анну Ануфриеву не берут на работу. Ей не хватает денег на оплату ипотеки. Об этом она написала в Инстаграме. Издание 72.ru ранее сообщало, что у девушки из-за обрушившейся на нее волны негатива начались проблемы со здоровьем, а ее отец перестал с ней общаться.
2019-11-19T19:30:00+03:00
2019-11-19T19:33:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 19 ноября 2019
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