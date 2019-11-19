Выплаты компенсаций авиакомпаниям за подорожавший в прошлом году керосин перенесли на будущий год

Речь идет о 23 миллиардах рублей из резервного фонда, выделения которых планировались до 1 ноября. Выплаты уже согласованы, но свободных денег пока нет, — пояснил замминистра транспорта Александр Юрчик. По его словам, среди вариантов выплат рассматривается рассрочка. Согласно отчету Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, совокупный убыток российских авиакомпаний в первом квартале этого года превысил 45 миллиардов рублей. Это немногим меньше убытка за весь прошлый год.