Власти США не будут считать строительство израильских поселений на палестинских территориях нарушением международного права. Об этом заявил глава Госдепа Майк Помпео. До сих пор Вашингтон официально придерживался противоположного мнения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже приветствовал это решение. В палестинской администрации, напротив, осудили этот шаг. Заявление США вряд ли обострит отношения между Израилем и Палестиной, однако, принесет пользу Нетаньяху, — считает политолог Аркадий Дубнов. Дубнов отметил, что американцы никогда серьезно не критиковали Израиль за строительство поселений на западном берегу Иордана.
2019-11-19T19:00:00+03:00
2019-11-19T19:05:33+03:00
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19:00, 19 ноября 2019
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