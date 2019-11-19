Власти США не будут считать строительство израильских поселений на палестинских территориях нарушением международного права. Об этом заявил глава Госдепа Майк Помпео. До сих пор Вашингтон официально придерживался противоположного мнения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже приветствовал это решение. В палестинской администрации, напротив, осудили этот шаг. Заявление США вряд ли обострит отношения между Израилем и Палестиной, однако, принесет пользу Нетаньяху, — считает политолог Аркадий Дубнов. Дубнов отметил, что американцы никогда серьезно не критиковали Израиль за строительство поселений на западном берегу Иордана.