Союз кинематографистов Петербурга обратился к Владимиру Путину с просьбой сменить руководство «Ленфильма»

В самой киностудии претензии называют надуманными.

Петербургские кинематографисты просят уволить гендиректора Ленфильма Эдуарда Пичугина. По мнению членов союза он не справился со своими обязанностями. Кроме того, в обращении на имя президента Владимира Путина авторы требуют провести ротацию в руководстве киностудии, а привлечь к проверке деятельности «Ленфильма» Счётную палату. О поводах для проверки рассказал ответственный секретарь петербургского союза кинематографистов Александр Бабаян. В союзе кинематографистов есть идеи о том, кто мог бы возглавить киностудию. Но назвать фамилии кандидатов Бабаян отказался.

В свою очередь, сам Пичугин считает все претензии в свой адрес безосновательными.

На «Ленфильме» также уточнили, что за последние годы киностудия прошла 97 проверок, в том числе со стороны счётной палаты. Они не выявили серьёзных нарушений.

Месяц назад правительство России выделило «Ленфильму» новую многомиллионную субсидию. Также чиновники разрешили киностудии реструктуризировать долги.