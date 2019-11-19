Студентам МГТУ имени Баумана пригрозили отчислением за сбор подписей в поддержку фигуранта «московского дела» Баршая

Студентам МГТУ имени Баумана пригрозили отчислением за сбор подписей в поддержку фигуранта «московского дела» Андрея Баршая. Письмо проректора вуза Анатолия Юркова опубликовано на странице инициативной группы в соцсети ВКонтакте. На него обратили внимание «Открытые медиа». Проректор, в частности, усмотрел политический контекст в сборе поручительств. Юрков подтвердил подлинность письма, однако, отказался считать, что его запрет ущемляет права студентов. Также он выразил мнение, что «московское дело» не является общественно важным. Напомню, студента МАИ Андрея Баршая обвиняют в применении насилия к представителю власти на акции 27 июля. По версии следствия, он прыгнул на сержанта полиции и нанес ему плечом удар в спину. С октября Баршай находится под арестом.