Госдума во втором чтении приняла законопроект о признании физических лиц «иностранными агентами»

Такой статус грозит тем, кто сотрудничает со СМИ-иноагентами или юрлицами, которые финансируются из иностранных источников.

Проект закона о физлицах-иноагентах Госдума приняла почти единогласно: «за» проголосовали 337 депутатов при одном воздержавшемся. В соответствии с документом иностранным агентом могут быть провозглашены те, кто распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании. При этом глава думского комитета Леонид Левин попытался успокоить тех, кто опасается, что соответствующий статус могут получить блогеры и пользователи соцсетей. По его словам, даже при совпадении всех условий, то есть публикации постов и получении денег из-за рубежа, людей не обязательно будут признавать иностранными агентами.

Ранее депутат пояснял, что в основном речь идет о журналистах, которые пишут материалы общественно-политической направленности. При этом депутат подчеркнул, что при работе над статьями о культуре, спорте или музыке риск попадания в список «иностранных агентов» минимален.

По словам авторов законопроекта, в заключительном третьем чтении его могут рассмотреть уже в четверг, 21 ноября.