Хорошевский суд Москвы отменил решение о штрафе ИД «Момент истины» за фейк-ньюс

Хорошевский суд Москвы отменил решение мирового суда в отношении издательского дома «Момент истины», подвергнутого первому в России административному штрафу в размере 200 тысяч рублей по статье КоАП о фейковых новостях. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат, ведущий «Момента истины» Федор Трусов.

«Сегодня суд апелляционной инстанции — в данном случае Хорошевский районный суд Москвы — согласился с нашими доводами, отменил постановление о привлечении «Момента истины» к административной ответственности за фейк-ньюс и отправил дело на новое рассмотрение», — рассказал он.

По словам Ф.Трусова, мотивом отмены решения стало «ненадлежащее извещение представителей издания о судебном заседании в суде первой инстанции». «Для нас это победа», — подчеркнул адвокат.

Он добавил, что сам сотрудник Роскомнадзора сказал, что у него нет претензий к тексту ролика, а претензии только к названию.

«Момент истины» оштрафовали в октябре. В августе Генпрокуратура требовала заблокировать на YouTube и на сайте ИД несколько видео, среди них — удаленная запись с названием «Срочно! В России готовится революция. Андрей Караулов назвал точную дату Майдана в РФ 2019 год». Согласно сохранившемуся превью ролика, речь в выступлении ведущего программы «Момент истины» Андрея Караулова шла о задержаниях на акциях протеста по выборам в Мосгордуму.