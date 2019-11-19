Сборная России по футболу проведет сегодня свой заключительный матч отбора на Чемпионат Европы

На выезде наша команда сыграет против Сан-Марино.

Квалификация на ЕВРО в группе, где выступает наша команда, завершилась досрочно. Сборная России со второго места пробилась в число участников турнира. Команда Сан Мариино сумела в нынешнем розыгрыше забить первый гол – в ворота команды Казахстана.

Так что со спортивной точки зрения сегодняшняя встреча лишена смысла. Чего не скажешь о бомбардирских рекордах.

Первая игра соперников, состоявшаяся в июне в Саранске, завершилась со счетом 9:0 в пользу сборной России. И стала самой крупной победой, которую наши одержали в своей истории.

Покер в той игре сделал форвард Артем Дзюба. Капитан команды с 24 мячами занимает третье место в списке лучших бомбардиров сборной. И при удачном стечении обстоятельств может потеснить со второй строчки Владимира Бесчастных. И даже приблизиться к рекордсмену –Александру Кержакову – наколотившему за национальную команду 30 мячей.

Партнеры Дзюбы, к слову, не скрывают, что постараются помочь Артему забить как можно больше голов.

Добавим, что в игре с Сан-Марино велика вероятность возвращения в строй полузащитника Александра Головина. Который из-за проблем со здоровьем не попал в заявку на матч с Бельгией.



Встреча сборных Сан Марино и России начнется в 22.45. Трансляция на Первом Канале.