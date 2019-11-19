В Швеции прекратили уголовное дело против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа

Там его обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Основатель Wikileaks может больше не опасаться экстрадиции из Британии, где он остаётся в тюрьме, в Швецию, а та в свою очередь выдаст его Соединённым Штатам. Спустя полгода после возобновления расследования в отношении Джулиана Ассанжа Стокгольм его прекратил. Показаний в деле немного, они не достаточно убедительны, допрос фигуранта ситуацию не изменит, сообщила сегодня шведский прокурор Ева-Мари Перссон, которая вела дело.

Напомним, в Швеции Ассанжа обвиняли в домогательствах и изнасиловании двух местных жительниц в августе 2010го года. Австралиец это отрицает. По его словам, женщины, которые написали на него заявление, действовали из мести и под давлением полицейских. После того как расследование возобновили прокуратура опросила семь свидетелей, двое дали показания впервые. Впрочем, из их слов не следовало, что основатель Wikileaks насильник. С тех пор прошло много времени, свидетели вероятно уже ничего не помнят, предположила прокурор. Пару лет назад в Швеции дело в отношении Ассанжа прекращали из-за невозможности вызвать его в суд. Основатель Wikileaks многие годы находится в Великобритании. До апреля этого года он жил в посольстве Эквадора, но после того как страна лишила его убежища лондонская полиция задержала его на территории дипмиссии и поместила в тюрьму строгого режима на юго-востоке британской столицы. Тюремное заключение было вызвано отказом Ассанжа сдаться властям страны в 12м году. Именно из-за опасений быть осуждённым в Швеции и последующей экстрадиции за океан он и уехал в Англию. В этой истории, полной побегов, приключений и в итоге тюрьмы хэппи энда пока не случилось. Теперь за решёткой Ассанж ждёт решения по поводу возможной экстрадиции в США. За океаном основателю Wikileaks грозят десятки лет тюрьмы по обвинению в разглашении секретной переписки американских дипломатов и военных.



Отец Ассанжа недавно сообщил СМИ, что его сын может умереть в лондонской тюрьме. Такой вывод он сделал после того как навестил в заключении основателя Wikileaks. Немного раньше Ассанж-старший рассказал, что его сын сильно похудел, а условия его содержания назвал мучительными.