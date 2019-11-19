США перестали считать незаконными израильские поселения в Палестине

Вашингтон тщательно изучил вопрос и счел, что поселения на западном берегу Иордана не нарушают международное право. Об этом сказал госсекретарь США Майк Помпео.

Три года назад Совбез ООН принял резолюцию, которая требует прекратить поселения израильтян на палестинской территории.

Сайт Би-би-си пишет, что США изменили свою многолетнюю позицию по вопросу еврейских поселений на оккупированных Израилем после 1967 года территориях. Госсекретарь Майк Помпео, сделавший соответствующее заявление, подчеркнул, что « США долгое время придерживались этой политики.. и она не работала, чему есть свидетельства. Сегодня, заметил Помпео, США признали реалии, существующие на местах, и объявили, что поселения не являются незаконными согласно международному праву. ПО мнению госсекретаря, американская администрация увеличила шансы на то, чтобы политическое решение этой тяжелой проблемы было успешным. Би-би-си отмечает, что решение Вашингтона в корне отличается от позиции, которой придерживалась прежняя администрация Белого дома.

Офис премьер-министра Израиля назвал решение Вашингтона важным, отметив, что оно исправляет историческую ошибку, характеризуя как ложные утверждения о незаконности израильских поселений в Иудее и Самарии. Представитель лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса назвал заявление администрации Трампа «попыткой подменить международное право законом джунглей». Би-би-си сообщает, что после выступления Помпео посольство США в Израиле предупредило граждан США о том, что поездки в Иерусалим, на Западный берег и в Сектор Газа могут быть для них опасными.

Как пишет сайт Дойче велле, позиция Евросоюза в отношении поселенческой деятельности Израиля на оккупированной палестинской территории остается незаконной, согласно международному праву. Цитируя текст официального заявления руководства ЕС, Дойче велле пишет, что такая политика подрывает так называемое «решение о двух государствах», а также перспективы прочного мира в соответствии с резолюцией 2334 Совбеза ООН.

Европейские СМИ напоминают, что при Дональде Трампе США, в нарушение международных норм, перенесли свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, а также закрыли вашингтонский офис Организации освобождения Палестины, значительно сократив при этом ее финансирование.