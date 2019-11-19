Газета «Коммерсантъ» сегодня сообщила о том, что на российском туристическом рынке появились поездки в Сирию

Продажи подобных туров запустили сразу два российских оператора. До сих пор им удалось свозить лишь 50 человек при стоимости тура свыше 100 тысяч рублей. Впрочем, возможно, эта публикация и закрыла новое туристические направление. Сегодня Ростуризм порекомендовал операторам прекратить продажу туров в Сирию, а россиянам – воздержаться от поездок в эту страну до нормализации обстановки.