Газета «Коммерсантъ» сегодня сообщила о том, что на российском туристическом рынке появились поездки в Сирию

Продажи подобных туров запустили сразу два российских оператора. До сих пор им удалось свозить лишь 50 человек при стоимости тура свыше 100 тысяч рублей. Впрочем, возможно, эта публикация и закрыла новое туристические направление. Сегодня Ростуризм порекомендовал операторам прекратить продажу туров в Сирию, а россиянам – воздержаться от поездок в эту страну до нормализации обстановки.
2019-11-19T18:23:00+03:00
2019-11-19T18:23:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:23, 19 ноября 2019
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