Инициативная группа МГУ выпустила открытое письмо за возвращение выборности ректора

Его уже подписали около двух сотен студентов, преподавателей и выпускников. Возможность выбирать ректора необходима, поскольку вмешательства извне во внутренние дела вуза пагубно влияют на отношения внутри коллектива. Такое мнение радиостанции «Эхо Москвы» высказала одна из подписавших письмо преподаватель МГУ Анна Изволенская. Анна Изволенская также отметила, что самые крупные университеты страны должны обладать большей автономией по сравнению с другими вузами.

Должность ректора должна быть выборной, поскольку вузовские сообщества лучше осведомлены о жизни своей учебной организации. Такое мнение радиостанции «Эхо Москвы» высказал первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин. Олег Смолин подчеркнул, что это его личное мнение, а не официальная позиция Госдумы.