Депутаты приняли во втором чтении законопроект о гражданах-иностранных агентах

Предусматривается, что иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента, могут быть признаны частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц и получают финансирование из-за рубежа. Одновременно вводится возможность признавать просто иноагентами физических и юридических лиц, которые распространяют или участвуют в создании информации, СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за границы.