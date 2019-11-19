Депутаты приняли во втором чтении законопроект о гражданах-иностранных агентах

Предусматривается, что иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента, могут быть признаны частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц и получают финансирование из-за рубежа. Одновременно вводится возможность признавать просто иноагентами физических и юридических лиц, которые распространяют или участвуют в создании информации, СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за границы.
2019-11-19T18:20:00+03:00
2019-11-19T18:22:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:20, 19 ноября 2019
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