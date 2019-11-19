ГД приняла во втором чтении законопроект об обязательной установке российского программного обеспечения на электронику

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной установке российского программного обеспечения на электронику. Перечень продукции, которая подпадет под действие закона, определит правительство. Кабинет министров направил положительный отзыв на законопроект. В свою очередь, многочисленные эксперты говорят, что реализовать его будет весьма затруднительно. В частности, говорили о том, что компания Apple, которая не предустанавливает никакой другой софт, кроме своего, может уйти с российского рынка.
2019-11-19T18:20:00+03:00
2019-11-19T18:22:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:20, 19 ноября 2019
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