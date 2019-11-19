СМИ: Основной бизнес известного бизнесмена-патриота Константина Малофеева приносит в основном убытки

Основной бизнес известного бизнесмена-патриота Константина Малофеева приносит в основном убытки. Некоторые компании проходят банкротства, а у других счета арестованы по требованию федеральной Налоговой службы. Об этом сегодня пишет издание The Bell.
2019-11-19T18:19:00+03:00
2019-11-19T18:20:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:19, 19 ноября 2019
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