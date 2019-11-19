Российское правительство не рассматривает домашнее насилие в качестве серьезной проблемы и считает, что его масштабы в стране достаточно преувеличены. Такая позиция высказана в официальном ответе Минюста в ЕСПЧ, где рассматриваются дела четырех женщин, включая Маргариту Грачеву, которой бывший муж отрубил кисти рук. Авторы документа делают вывод, что России не нужен отдельный закон о домашнем насилии, а пострадавшие женщины пытаются подорвать усилия, которые правительство предпринимает для улучшения ситуации.

С этой точкой зрения отчасти согласен адвокат по семейным делам Андрей Сарычев. Во многих странах Европы, в которых принят закон о профилактике домашнего насилия, эта мера не способствует сокращению числа таких преступлений, отметил Андрей Сарычев.

Впрочем, к вечеру Минюст заявил об искажении перевода в СМИ своего ответа в ЕСПЧ. Там отметили, что в российском Уголовном кодексе есть десятки статей, карающих за побои, в том числе и в семье. Но совершенствование этих мер вполне возможно. Судя по этим уточнениям, Минюст по-прежнему не является сторонником отдельного закона о домашнем насилии.