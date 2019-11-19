ЕСПЧ: Власти РФ нарушили несколько статей европейской Конвенции о правах человека в отношении Удальцова и Развозжаева

Власти России нарушили сразу несколько статей европейской Конвенции о правах человека в отношении оппозиционеров Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева. Такое решение вынес ЕСПЧ, изучив жалобы политиков на приговор по делу об организации беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012-го года. Интересно, что российское министерство юстиции обратило внимание совсем на другие аспекты решения ЕСПЧ.

Жалобу в ЕСПЧ координатор «Левого фронта» и его соратник направили три года назад, когда отбывали наказание в колонии. Их обращения рассматривалась вместе, хотя в исках есть несколько отличий.

Развозжаев судился не только с российскими, но и с украинскими властями. В Киеве он пытался получить политическое убежище, но, как он утверждал, его похитили российские спецслужбы и вернули в Москву. На Украине заводить дело об исчезновении не стали. В России, как установили в ЕСПЧ, эффективного расследования слов о незаконном лишении свободы и бесчеловечном обращении не провели.

Европейский суд пришел к выводу, что в случае с Развозжаевым 11-я статья Конвенции о свободе собраний не нарушалась. Заявитель сам спровоцировал прорыв полицейского оцепления на Болотной площади, после чего начались столкновения. В то же время Россия нарушила в отношении Развозжаева статьи о запрете пыток, о праве на свободу и личную неприкосновенность и право на уважение частной и семейной жизни. Последняя претензия связана с тем, что обвиняемому не давали свидания с умирающей матерью и не пустили на ее похороны.

А вот действия Удальцова 6 мая 2012 года, объявление сидячей забастовки в ЕСПЧ посчитали законными. Его призывы присоединиться к протесту, начать бессрочную акцию из-за отмененного митинга и разбить палаточный лагерь не содержали насильственных намерений. Тюремный срок для оппозиционера Европейский суд посчитал несоразмерным. Россия обязана выплатить истцам 20 тысяч евро на двоих, еще 4 тысячи Развозжаеву должна перечислить Украина.

В Минюсте России напомнили о возможности обжаловать решение ЕСПЧ, но делать этого судя по всему не будут. В пресс-релизе ведомство подчеркнуло выгодные для себя стороны. Там обратили внимание на то, что выводы ЕСПЧ касаются лишь обстоятельств избрания меры пресечения и отдельных процессуальных действий. Политической составляющей в уголовном преследовании не обнаружено. Не подтвердились жалобы не неоказание медицинской помощи и утверждение о причастности властей к похищению Развозжаева.

Один из заявителей – координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов не вполне удовлетворен решением ЕСПЧ. Сергей Удальцов добавил, что денежная компенсация могла бы быть и больше. С ним согласен Леонид Развозжаев.

Россию не обременяют выплаты, назначенные ЕСПЧ, — сказал в эфире «Эха Москвы» экономист Сергей Алексашенко.

Сегодня же обнародовано еще одно решение ЕСПЧ, касающееся проведения массовых акций. Суд постановил, что отсутствие уведомления властей о такой акции не является достаточным основанием для привлечения ответственности по административной статье. Об этом говорится в постановлении по жалобе Андрея Оботе, который был задержан в январе 2009-го года на акции перед домом правительства в Москве.

Решение ЕСПЧ о том, что отсутствие уведомления о мирной акции не является достаточным основанием для привлечения к ответственности, не повлияет на изменение законодательства России. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов.

«Это решение непосредственно не обязывает. Поскольку в прошлом году большая палата ЕСПЧ, рассматривая дело «Навальный против РФ», где был установлен ряд нарушений, в том числе статьи 11, отдельно указал, что Российская Федерация обязана изменить свое право применения. И правоприменительные органы, в том числе и суды, должны проявлять достаточную степень терпимости к хоть и не согласованным, но все-таки мирным собраниям граждан Российской Федерации. И это постановление пока не исполнено», — сказал он.

По словам А.Глухова, подобная нетерпимость к мирным собраниям была продемонстрирована и на акциях в Москве, и во всех регионах РФ.

А.Глухов сказал, что если Россия не изменит правоприменение, это вынудит Европейский суд по правам человека вынести пилотное постановление, которое будет прямо обязывать Россию под угрозой исключения из Совета Европы исполнить рекомендации Европейского суда.

«Как будет реагировать на это Россия – неизвестно», — добавил он.