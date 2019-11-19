В России начали исследовать медицинскую марихуану

Предстоит найти каннабиоидов, которые при использовании в медицинских целях не вызывали бы тяжелых психозов и других побочных эффектов. Об этом сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, пока исследования находятся на начальной стадии и не известно, чем они закончатся. Он заверил, что легализация марихуаны не планируется.