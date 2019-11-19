В России начали исследовать медицинскую марихуану

Предстоит найти каннабиоидов, которые при использовании в медицинских целях не вызывали бы тяжелых психозов и других побочных эффектов. Об этом сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, пока исследования находятся на начальной стадии и не известно, чем они закончатся. Он заверил, что легализация марихуаны не планируется.
2019-11-19T17:30:00+03:00
2019-11-19T17:32:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2540119-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:30, 19 ноября 2019
Загрузка комментариев...