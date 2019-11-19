Студентам МГТУ имени Баумана пригрозили отчислением за сбор подписей в поддержку фигуранта «московского дела» Баршая

Студентам МГТУ имени Баумана пригрозили отчислением за сбор подписей в поддержку фигуранта «московского дела» Андрея Баршая. Письмо проректора Анатолия Юркова опубликовано на странице «Инициативной группы» во «ВКонтакте». На него обратили внимание «Открытые медиа». Юрков подтвердил подлинность письма, однако отказался считать, что запрет сбора подписей ущемляет права студентов.