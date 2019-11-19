Прокуратура Москвы предоставила чистые листы бумаги в качестве обоснования по искам к оппозиции из-за акций протеста

Столичная прокуратура предоставила чистые листы бумаги в качестве обоснования по искам к оппозиции из-за акций протеста 27 июля и 3 августа. Суд принял бумаги в качестве доказательства, сообщил «МБХ медиа» юрист ФБК Вячеслав Гимади. В ходе сегодняшнего заседания в Черемушкинском суде прокурор потребовал закрыть процесс. Судья для решения этого вопроса перенесла заседание на 9 декабря.