Госдума во втором, основном чтении, приняла резонансный законопроект о гражданах – иноагентах

Таковыми можно будет признать физических лиц, сотрудничающих со СМИ-иноагентами и получающих финансирование из-за рубежа, в том числе журналистов. Документ поддержали 337 депутатов, один воздержался, проголосовавших «против» не было. В окончательном, третьем чтении, документ может быть принят уже в четверг.
2019-11-19T17:30:00+03:00
2019-11-19T17:41:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 19 ноября 2019
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