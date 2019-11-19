Госдума во втором, основном чтении, приняла резонансный законопроект о гражданах – иноагентах

Таковыми можно будет признать физических лиц, сотрудничающих со СМИ-иноагентами и получающих финансирование из-за рубежа, в том числе журналистов. Документ поддержали 337 депутатов, один воздержался, проголосовавших «против» не было. В окончательном, третьем чтении, документ может быть принят уже в четверг.