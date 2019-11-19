Прокуратура Швеции прекратила преследование Джулиана Ассанжа

Основателя WikiLeaks в 2010 году обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, ему пришлось на протяжении нескольких лет скрываться от экстрадиции.

Уголовное дело в отношении Джулиана Ассанжа было прекращено из-за недостаточности доказательств, рассказала на пресс-конференции в Стокгольме прокурор Ева-Мари Перссон. По ее словам, в ходе дополнительного расследования стало очевидно, что устные свидетельства, которые легли в основу обвинения, были недостаточно убедительными. Перссон связала это с большим количеством времени, которое прошло с момента инцидента, и добавила, что человеческая память «тускнеет по естественным причинам», передает РИА Новости.

Расследование в отношении Ассанжа началось после того, как несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Основатель WikiLeaks не отрицал связи с ними, но настаивал, что все происходило по взаимному согласию. В 2017 году дело закрыли, но спустя два года возобновили вновь после задержания Ассанжа в Лондоне.

До задержания основатель WikiLeaks на протяжении семи лет скрывался на территории посольства Эквадора. Его выдачи требуют власти США, где Ассанж обвиняется в целом ряде преступлений.