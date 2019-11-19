Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков просит столичные власти выкупить здание киноцентра «Соловей». Таким образом он хочет не допустить строительства многофункционального жилого комплекса на его месте, сообщает издание The Village, в распоряжении которого оказалась копия письма.

Режиссер считает, что здание киноцентра стоило бы «наполнить профильными арендаторами и превратить в настоящий Дом творчества молодежи». По словам источника издания, мэр Москвы Сергей Собянин уже поручил «срочно рассмотреть возможные варианты» в качестве ответа Михалкову.

«Соловей» на Красной Пресне, построенный в 1989 году по заказу Союза кинематографистов, считается одним из самых крупных киноцентров в Восточной Европе. В нем располагался Музей кино и 24 кинозала. В прошлом году стало известно, что на его месте собираются построить гостиничный комплекс. Это вызвало большой общественный резонанс. Закрытие киноцентра планируется 2 декабря.