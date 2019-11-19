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17:00, 19 ноября 2019

В пилотном режиме заработал онлайн-сервис для жалоб бизнесменов на незаконные, по их мнению, действия силовиков

В России в пилотном режиме заработал онлайн-сервис для жалоб бизнесменов на незаконные, по их мнению, действия силовиков.

Для отправки обращения нужно зарегистрироваться в личном кабинете на платформе «ЗаБизнес.рф», изложить проблему и приложить документы, фото— и видеоматериалы. Заявление должны обработать в течение суток. В личном кабинете можно будет отследить итоги рассмотрения жалобы и выразить несогласие с решением. Пожаловаться можно в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ.

Заявления не будут «спускать» в те же подразделения, на которые пожаловались, заверил замменистра внутренних дел России Виталий Шулика.

Жалобы принимаются и от бизнеса, на который оказывают давление конкуренты, используя в качестве посредников правоохранительные органы, сообщил помощник президента Андрей Белоусов.

Напомним, создать цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогли бы не только заявить о давлении на их бизнес, но и добиться рассмотрения вопроса по существу, поручил в феврале этого года президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.



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