В России заработал онлайн-сервис для жалоб бизнесменов на незаконные действия силовиков

Для того чтобы оставить жалобу, нужно зарегистрироваться на платформе «ЗаБизнес.рф», описать проблему и приложить документы или фото— и видеоматериалы. Пожаловаться можно в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ, сообщает РБК. После одобрения модераторами заявление передадут в центральный аппарат ведомства для рассмотрения. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заверил, что жалобы не будут «спускать» в те же подразделения, на которые пожаловались. Также на сайте можно будет пожаловаться на конкурентов, которые для давления используют правоохранительные органы.

Напомним, создать такую цифровую платформу поручил в феврале президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.