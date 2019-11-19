В Благовещенске уволился директор колледжа строительства и ЖКХ Виктор Петухов, где произошла стрельба

По данным ТАСС и «Интерфакса», замминистра образования Амурской области Олег Якутов также ушел в отставку. Он курировал вопросы среднего и среднего профессионального образования. «Амур.инфо» утверждает, что их уволили в связи с инцидентом. ТАСС и «Комсомольская правда» также пишут, что местные власти сделали «организационные выводы» в отношении руководства учебного заведения.

В результате стрельбы в колледже 14 ноября погиб студент, еще трое получили ранения. 18-летний нападавший покончил с собой.

На охранника и гендиректора охранного предприятия, которое обслуживало колледж, завели уголовное дело. Они находятся под арестом.