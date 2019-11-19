Развозжаев приветствует решение ЕСПЧ по «болотному делу»

Член совета «Левого фронта» Леонид Развозжаев приветствует решение Европейского суда по правам человека, который признал несправедливым суд в отношении него и Сергея Удальцова по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году.

«Решение ЕСПЧ мы приветствуем, хотя полностью еще не изучили. Там 75 страниц текста только по моему случаю», — сказал Л.Развозжаев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он также отметил, что ему предстоит изучить 10 страниц возражений России и Украины. «Нынешняя украинская власть, по сути, оправдывает действия преступного режима бывшего президента Виктора Януковича, который санкционировал мое похищение и пытки», — заявил Л.Развозжаев.

Оппозиционер также считает, что в целом решение ЕСПЧ «полностью оправдывает» его и Удальцова и «доказывает, что никаких беспорядков 6 мая 2012 года не было, а власти нарушили право граждан на свободу собраний».

Л.Развозжаев добавил, что если решение вступит в законную силу, у них появится право на пересмотр дела. «По идее, должен состояться новый суд. Соответственно, будем судиться», — заключил он.