Хакеры, по некоторым данным, устроили масштабный взлом офшорного банка на Каймановых островах

Действия киберзлоумышленников уже сравнивают с атакой, в результате которой мир узнал о секретных документах юридической компании со штаб-квартирой в Панаме.

Хакеры взломали Cayman National Bank and Trust. Данные его серверов выложили в сеть. Киберзлоумышленники украли в общей сложности около двух терабайт информации, сообщила журналистская организация Unicorn Riot. По её данным, хакеры получили доступ к данным и счетам почти четырёх тысяч компаний, фондов и физических лиц. Это клиенты из Кипра, Великобритании, Британских Виргинских и Сейшельских островов, США и ряда других государств. Помимо огромного количества финансовых документов архив также включает переписку сотрудников офшорного банка на Каймановых островах с клиентами. Масштабы утечки уже сравнили со взломом юридической компании Моссак-Фонсека в 16м году — она регистрировала офшорные компании на Британских Виргинских островах. В документах, украденных хакерами, говорилось о схемах сокрытия средств, к которым прибегают политики и знаменитости. В так называемом «панамском досье» оказался ряд высокопоставленных российских чиновников, а также известный виолончелист и друг президента Путина Сергей Ролдугин и ряд российских долларовых миллиардеров.



Президент Путин после публикации панамского архива настаивал, что у него нет никаких финансовых связей с Ролдугиным.