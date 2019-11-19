Бывший арестант подал более семисот исков к ФСИН из-за плохого содержания в СИЗО

В итоге он смог отсудить у службы исполнения наказаний 30 тысяч рублей.

Петербуржец Евгений Парамонов пожаловался на всё, что заставляло его страдать под арестом. За последние пять лет он несколько раз попадал за решётку. Полиция подозревала Парамонова в мошенничестве и растрате. Во время следствия он фиксировал каждое нарушение прав и каждое моральное страдание. В своих исках к системе исполнения наказаний Парамонов требовал компенсации за протекающий навес от дождя во дворе для прогулок; за то, что на площадке, где он гулял, были лужи, но не было скамеек; за крутые лестницы, по которым его вели конвоиры; за вонючий контейнер для мусора, рядом с которым ему пришлось находиться. Достоинство Парамонова страдало из-за того, что ему приходилось общаться с судьями через клетку. Кроме того, он требовал возместить ущерб от ранних пробуждений, отсутствия горячих блюд во время следственных действий и звука газонокосилки за окном. За это истец требовал более 150 миллионов рублей. Однако суд оценил все страдания Парамонова лишь в 30 тысяч.

По сообщению пресс-службы судов Петербурга объединённые иски Парамонова против ФСИН стали самым объёмным гражданским делом в городе за последние десять лет.